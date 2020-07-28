شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار نجم حفل دار الأوبرا 6 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان الكبير على الحجار حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، الخميس الموفق 6 أغسطس، على أن يقام ‏الحفل فى الثامنة والنصف مساء.‏

وشهدت دار الأوبرا المصرية استقبال الجمهور بنسبة 25‏‎ ‎%‎ ‎من الطاقة الاستيعابية للمسارح قبل انطلاق أولى حفلاتها بعد استئناف ‏النشاط الفني، كما وضعت بوابات التعقيم الذاتى بعد قياس درجة الحرارة ، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع ‏الكحول، وحرصت أيضا على خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع ‏مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل‎.‎

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يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان ‏الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل.والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎.‎

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وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.‏