شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم تنشر صورة نادرة على إنستجرام.. ولقاء الخميسى: يا حياتى على الطعامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة نادرة، معلقة عليها: "وتبقى من المفضلين لدي.. نقاء السلام والهدوء والسعادة"، ولاقت الصورة تفاعل الآلاف من متابعيها، فيما علقت الفنانة لقاء الخميسي قائلة: "يا حياتي على الطعامة".



هايدي كرم على انستجرام

وفي وقت سابق، حرص كل من الفنانة هيدي كرم والفنان سامح حسين، على نشر نفس الصور التي تجمعهما خلال لقاء الأخير ببرنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة On، والتى ارتديا فيها نفس ألوان الملابس باللون الأبيض والجينز الأزرق.

ونشرت هيدى كرم صورتان تجمعهما مع حسين عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت قائلة: "ذكريات الطفولة واللعب في الشارع"، وسرعان ما كتب سامح في التعليقات قائلاً "أحلى ذكريات دي ولا إيه".

بينما نشر حسين نفس الصور التي جمعته مع هيدى من وراء كواليس تصوير البرنامج، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وقال: "عمرنا ما اتفقنا في البرنامج، بس اتفقنا في اللبس"، وسرعان ما حرصت هيدى كرم على كتابة تعليق قائلة: "بس اتفقنا على الصداقة والمحبة، ده أكيد".