شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة اعتزال جون ترافولتا وتركه لهوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يترك النجم العالمى جون ترافولتا عالم هوليوود ويعلن اعتزاله بعد وفاه زوجته كيلى بريستون المأسوية، تساؤل انتشر بكثافة مؤخرا، حيث زادت التكهنات حول مستقبل ترافولتا على المستوى المهنى والشخصي منذ وفاتها.

ومن المعروف أن كيلي بريستون وجون ترافولتا عاشا قصة حب قوية، وتزوجا عام 1991، ودامت زيجتهما الناجحة لمدة 29 سنة، وقد توفت بريستون بعد معركة دامت سنوات طويلة مع سرطان الثدى فى 12 يوليو الماضى، وقد استغلت الصحف الصفراء وفاتها على الفور من أجل زيادة المبيعات.

بدأت الشائعة بنشر موقع "The Globe" تقرير يؤكد أن ترافولتا سيبتعد تماما عن التمثيل، وهو ما قاله مصدر مجهول للموقع واستكمل أن نجم هوليوود الشهير ليس لديه رغبة فى الظهور أمام الكاميرا مرة أخرى، وأن أولوية ترافولتا الآن هى تربية أبنائه، لأنه "وعد كيلى قبل وفاتها بأنه سيعتني بهم، وبالتأكيد ترافولتا سيقضي بعض الوقت بعيد عن هوليوود حتى يتمكن من التخلص من الحزن بشكل صحيح والحصول على فرصة لقضاء بعض الوقت مع عائلته ، الذين يعانون أيضا من خسائرهم الهائلة.

وقد أشار موقع "جوسيب كوب" المغني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم أنه لا يوجد شك في أن ترافولتا سيهتم و يعتني بتربية أطفاله و كل التفاصيل التي تخصهم، ولكن هذا الوعد سيكون بكل تفاصيله بالتأكيد سيكون بين بريستون وترافولتا فقط ، ولذلك لم يعلم احد بقرار ترافولتا سواء الاعتزال أو استكمال مسيرته الفنية، و التقارير التي يتم تداولها الان هي انتهاز و استغلال للظروف التي يعيشها النجم الشهيرة وهو هذه النوعية من الاخبار و التكهنات وثيقة أساسية لزيادة عدد القراء.