طارق الشناوي ينعى حسن عطية: "كان محبا للإبداع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الناقد طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الناقد حسن عطية، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكتب: "البقاء لله الناقد المسرحي الكبير دكتور حسن عطية، كان شعلة من النشاط محبا للإبداع واسع الثقافة، أول لقاء لنا مطلع التسعينات في مهرجان فالنسيا السينمائي بإسبانيا حيث كان يعمل هناك بعد حصوله على الدكتوراة".

وتابع: "لا أنسى طوال سنوات تواجدي في فالنسيا ومع كل مهرجان يحرص هو والسيدة الفاضلة زوجته على التواجد معنا للاحتفاء بالوفد المصري، رحم الله ناقدنا المسرحي الكبير بقدر ما أعطى للفن المصري".

يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراة من العاصمة ‏اﻹسبانية مدريد، وعمل سابقا عميدا للمعهد العالي للفنون الشعبية، ‏وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيسا للمهرجان القومي للمسرح.