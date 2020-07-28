وفاة الناقد المسرحي حسن عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الناقد الكبير وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور حسن عطية، بعد صراع مع المرض.

وأكد الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريح لمصراوي، أن الناقد الكبير رحل عن عالمنا منذ ساعة، ولن يقام عزاء نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد.

وكان "عطية" قد تعرض وعكة صحية منذ شهر، استلزمت نقله غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، بعد أيام على خروجه من مستشفى القصر العيني الفرنساوي.

يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراة من العاصمة ‏اﻹسبانية مدريد، وعمل سابقا عميدا للمعهد العالي للفنون الشعبية، ‏وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيسا للمهرجان القومي للمسرح.