مي نور الشريف رفقة والدتها على البحر وسوسن بدر بإطلالة جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة مي نور الشريف نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي من أمام البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"أمي وصاحبتي". ريم مصطفى نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على "مرجيحة". نسرين أمين نشرت الفنانة نسرين أمين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس البحر من أحد الشواطئ، خلال قضاء عطلتها الصيفية. رامز جلال نشر الفنان رامز جلال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"قرش البحر يضرب من جديد". ماريتا الحلاني Advertisements نشرت المطربة ماريتا الحلاني صورة لها من داخل حديقة منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"شو بحب القعدة برا بليل". سوسن بدر نشرت الفنانة سوسن بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. نوال الزغبي نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها. ميرهان حسين نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة لها من أمام البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". محمد سامي نشر المخرج محمد سامي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه محمد رشاد نشرت المطرب محمد رشاد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل سيارته.

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