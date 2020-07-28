محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، الذكرى الـ ٢٢ لرحيل والدها، التي توافق اليوم الإثنين ٢٧ يوليو.
ونشرت "رانيا" صورة تجمع والدها مع الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "في مقابلة بينهم طلب عبد الحليم من فريد شوقي يكتب له قصة فيلم واتفقوا فعلا، لكن للأسف المشروع لم يتم".
وأضافت: "النهاردة الذكرى ٢٢ لوفاة أبويا، أطيب وأحن أب، وحشتني أوي أوي، الحياة من غيرك شبه حياة، لأنك أنت كل الحياة".
يذكر أن، الفنان الكبير فريد شوقي، وافته المنية يوم ٢٧ يوليو عام ١٩٩٨، بعدما ترك رصيدا فنيا كبيرا، من أبرز أعماله "رصيف نمرة 5"، "الفتوة"، "صراع في الوادي"، "جعلوني مجرما"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والدها: "عبدالحليم طلب من والدي كتابة فيلم لم يكتمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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