توفي الناقد المسرحي وأستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور حسن عطية بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم نقله صباح اليوم إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية ‏في ظل معاناته من مرض السرطان. تدهور حالته الصحية ‏في ظل معاناته من مرض السرطان. يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة ‏اﻹسبانية مدريد، عمل سابقًا كعميد المعهد العالي للفنون الشعبية، ‏وعميد ‏المعهد العالي للفنون المسرحية، ونشر له العديد من ‏الإصدارات، منها الثابت والمتغير: دراسات في المسرح والتراث ‏وسناء جميل: ‏زهرة صبار قمرية، ونجيب محفوظ في السينما ‏المكسيكية، وعزت العلايلي ملح الأرض ‏وحلوها.‎ سابقًا كعميد المعهد العالي للفنون الشعبية، ‏وعميد ‏المعهد العالي للفنون المسرحية، ونشر له العديد من ‏الإصدارات، منها الثابت والمتغير: دراسات في المسرح والتراث ‏وسناء جميل: ‏زهرة صبار قمرية، ونجيب محفوظ في السينما ‏المكسيكية، وعزت العلايلي ملح الأرض ‏وحلوها.‎

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. وفاة الناقد المسرحي حسن عطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.