نجاة الصغيرة تكشف حقيقة صورة عمارة الزمالك

أوضحت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة حقيقة صورة عمارة الزمالك المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة بأنها لم تكن تتواجد بالعقار وقت إخلاء سكانه، حيث أنها تسكن في مكان آخر.
وأشارت نجاة الصغيرة بأنها بحالة صحية جيدة، وكانت الإشاعات تطاولت عليها حيث ظهرت سيدة تغطي وجههاجالسة في الشارع، زاعمين أنها الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، والتى ظهرت لأول مرة منذ سنوات طويلة، ويعد الأمر بإخلاء العقار فى عمارة الشربتلى بشارع عزيز أباظة المعهد السويسري سابقًا، في منطقةالزمالك بالقاهرة نظرًا لتأثره بهبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.
يذكر أن الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم جفت الدموع، والفيلم من التأليف محمد أبو يوسف، وإخراج حلمي رفلة، وبطولة كل من محمود ياسين، يوسف شعبان، محمود المليجي، عبدالمنعم إبراهيم، ليلى حمادة، نادية الكيلاني، شريفة ماهر، هالة الشواربي، إبراهيم سعفان، مدحت جمال، محمد شوقي، هانم محمد.
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