فيديو .. حمو بيكا يطرح أحدث أغنياته إيه الحكاية

طرح الفنان حمو بيكا أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم إيه الحكاية، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية إيه الحكاية من كلمات إسلام كابونجا، ألحان حمو بيكا، توزيع فيجو الدخلاوي، كما شارك في الغناء الفنانون علي قدورة، نور التوت، مودي أمين. Advertisements يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية بعنوان احنا عالمريخ، والأغنية من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء الفنانون نور التوت، علي قدورة، عمر كمال، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. مؤخرًا أغنية بعنوان، والأغنية من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء الفنانون نور التوت، علي قدورة، عمر كمال، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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