صدور الحكم على شابين قتلا ابن المذيعة المصرية

وكشفت التحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدة أصدقائه له طالبوه بخفضه وإبعاده عنهم، إلا أنّه قال لهم إنه لا داعي للخوف، موضحًا أن السلاح مؤمن.

وذكرت التحقيقات: “في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجنى عليه في رأسه فخرّ قتيلا”.

وذكرت تحريات الأجهزة المختصة أن المجنى عليه ابن الـ 16 عاما، توفي على يد أحد أصدقائه بطلق ناري داخل شقة في الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.

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وأوضحت والدة القتيل مروى أن ابنها قتل عمدا ولم يكن الأمر لعبا كما تم ترويج الأمر، وأنه حاول الهروب من صديقه الذي يطلق عليه الرصاص وفشل، مما يعني أن الجريمة مدبرة وليست مزحة تسببت في هذا كما يروّج .

وعلّقت هبة ميمي، شقيقة الإعلامية مروة ميمي، على مقتل كريم ابن شقيقتها، بطلق ناري، قائلة: “مفيش حاجة اسمها أطفال بيلعبوا مع بعض بمسدس حقيقي”، مضيفة “مينفعش الأطفال يلعبوا حتى بسكين، الطفل بيخوف كريم وهو بيستخبى منه، فيه عنف وإهمال”.

وأشارت إلى أن الوفاة وقعت كما تداولتها الصحف والمواقع، حيث كان “كريم يلعب مع أصدقائه واللعبة للأسف قلبت بجد ولا نعتقد أن الموضوع عن قصد لأن كريم محبوب من أصدقائه جداً”.