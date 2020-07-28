تراند اليوم : اتفرج.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بجلسة تصوير مثيرة

خضعت الفنانة إيمان العاصي لجلسة تصوير جديد، عبر حسابها الرسمي موقع “انستجرام”، وهي ترتدي فستان بلون الاسود، ونالت إعجاب جمهورها، معلقين: “الصورة خطفت قلبى”، “قمر”، “اقسم بالله القمر اللي زيك”.

والجدير بالذكر، أن إيمان العاصي تستعد لمشاركة في فيلم سري للغاية، من إخراج محمد سامي، تأليف وحيد حامد، ونخبة من الفنانين منهم أحمد السقا محمد رمضان أحمد شاكر عبداللطيف أحمد رزق نبيل الحلفاوي.

يتناول الفيلم ما جرى في مصر خلال السنوات التالية على ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وانتهاء بثورة الثلاثين من يونيو 2013، وما تعرضت له مصر من محن خلال هذه الفترة.