شكرا لقرائتكم خبر عن بدلة بينك وخطاب هزلى.. تامر فرج يكشف عن شخصيته فى "الآنسة ‏فرح"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الشاب تامر فرج عن شخصيته فى مسلسل "الآنسة فرح" ‏المنتظر عرض الجزء الثانى والثالث منه، وذلك من خلال فيديو ظهر فيه ‏يرتدى بدلة من اللون "البينك" بعدة نياشين، ويلقى خطابًا هزليًا ‏على الجمهور. ‏

وكان تامر فرج أعلن عن موعد عرض الجزء الثاني والثالث لمسلسل ‏‏"الآنسة فرح"، وكتب فرج عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "لكل الناس ‏اللى بتسأل على مسلسل الآنسه فرح احنا بنصور الجزء الثانى والثالث و‏إن شاء الله هيتعرضوا فى شهر نوفمبر مش سبتمبر زى ما كنت أعلنت قبل ‏كدة".‏

وبدأت أسرة مسلسل "الآنسة فرح" تصوير مشاهد الموسم الثانى من العمل ‏وذلك بعد فترة من التحضيرات والتيرتيبات وترقب تطورات الأوضاع بسبب ‏أزمة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجديد ‏الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى لاسيما بسبب فتح خطوط درامية ‏جديدة فى العمل‎.‎

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مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى‎ "Jane the virgin" ‎ومقررعرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا ‏يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة ‏عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد ‏الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثانى‎.‎

وتدورأحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو ‏اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‏‏‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد ‏حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها ‏المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.‏

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها ‏العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، ‏حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا ‏المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال‎.‎