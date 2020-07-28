شكرا لقرائتكم خبر عن اللي عنده ضحكة زى ديا.. روجينا تتمايل على أنغام أغنية "يتعلموا" فى لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة روجينا متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تتمايل على أنغام أغنية "ويتعلموا" في لبنان، حيث لاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

على صعيد آخر، شوقت الفنانة روجينا جمهورها بمسلسل "أسود فاتح"، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا جديدة معلقة عليها :" بس انتى لبسة شتوى فى الصيف لية ياعمري.. نجلاء سعد.. أسود فاتح.. إخراج كريم العدل".

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وظهرت روجينا فى الصور، مرتدية ملابس شتوية مع بنطلون جينز، وقد لاقت الصور إعجاب الآلاف على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إلى جانب العديد من التعليقات من بينها تعليق رانيا منصور الذي قالت فيه "راكور يا عمرى".





يشار إلى أن أن مسلسل "أسود فاتح"، تشارك فيه أيضا النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وقد خرج من موسم سباق دراما رمضان الماضي، خاصة بعد ما تعطلت تصاريح وزارة الصحة اللبنانية، بسبب فيروس كورونا، فى الوقت الذى يتبقى فيه عدد كبير من المشاهد لم يتم تصويرها، لذلك قرر صناع المسلسل تأجيله واستكمال التصوير بعد انتهاء دراما رمضان.





مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.