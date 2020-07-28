شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد فؤاد يطرح برومو "شكوى إلى الله"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد فؤاد برومو كليب أحدث أغانيه" شكوى إلى الله" بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، ‏ونشر فؤاد، عبر حسابه على إنستجرام فيديو من برومو الكليب، من تأليفه وألحانه.‏

وكان محمد فؤاد أعلن فى تصريحات سابقة، أنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فى مدينة الفيوم، بعد ‏غياب سنوات عن ‏عالم ‏الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".‏

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من ناحية أخرى، انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد "جاية فى وقتها"، حيث يتعاون فيها لأول مرة ‏مع الملحن مصطفى شكرى، كلمات وائل توفيق، توزيع أحمد أمين، ومن المقرر طرحها فى الأيام المقبلة على يوتيوب‎.‎

‏وأضاف فؤاد أنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه ‏فى وقت ‏مناسب، لافتا إلى أنه سوف يصور عددا من الأغنيات ‏الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.‏

وأكد فؤاد أن الألبوم المقبل لن يحمل اسم "سلام" كما كان مقررا له، بعد تسريب عدد من أغنياته قائلا: "الألبوم ‏مش ‏هيبقى اسمه ‏سلام ولا أغنيه من اللى اتسربوا نازلة"، مضيفا أن هناك عددا من المطربين يقتبسون أغنياته بكلمات ‏جديدة ‏قائلا: "فيه ناس بتاخد ‏أغانى ليا مزيكا وتغير الكلام وتنزلها باسمها عادى مدام هما مبسوطين وبيحبونى ‏ربنا ‏يكرمهم‎".