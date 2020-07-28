شكرا لقرائتكم خبر عن ندى موسى تودع فيلم "30 مارس" وتصور "الوجه الآخر" مع ماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة ندى موسى من تصوير مشاهدها فى فيلم "30 مارس"، الذى تظهر فيه كضيفة شرف خلال عدد من المشاهد مع أبطال العمل الذى يشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، خالد الصاوى، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح ، صبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق وإخراج أحمد خالد موسى.

وفى سياق آخر تصور ندى حالياً مشاهدها فى مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصرى والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، ويشارك فى بطولته نسرين طافش، هبة الاباصيرى، محمد على رزق، دنيا المصرى، أحمد خليل، حنان سليمان، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلى، إخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى.



ندى موسى

وتسعد ندى موسى لاستئناف مشاهدها فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبرى خلال الأيام المقبلة، وذلك للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث عاد أبطال العمل إلى التصوير مرة أخرى قبل أيام بعد توقف بضعة أشهر بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا وحاجة العمل لتصوير عدد من المشاهد خارج مصر.

والمسلسل من الأعمال يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، وهومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندىموسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.