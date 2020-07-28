شكرا لقرائتكم خبر عن حجز الناقد المسرحى حسن عطية بالعناية المركزة واحتياجه لنقل دم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد الناقد المسرحى حسن عطية داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية ‏فى ظل معاناته من مرض السرطان، وقال مقربون إن عطية يحتاج إلى نقل دم على وجه السرعة، وهو ما يحاول المستشفى توفيره ‏فى الوقت الحالى.‏

وكانت حالة عطية الصحة تدهورت فى الفترة الأخيرة وتم إيداعه غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات ‏الخاصة، وذلك بعد أيام ‏من خروجه من مستشفى قصر العينى ‏الفرنساوى.‏

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وكان عدد من المسرحيين أبرزهم الدكتور علاء عبد العزيز رئيس مهرجان المسرح التجريبى والمخرج مازن الغرباوى والفنانة ‏فاطمة ‏محمد على، قد طالبوا بالدعاء للناقد الكبير بالشفاء العاجل‎ .‎

يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة ‏اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالى للفنون الشعبية، ‏وعميد ‏المعهد العالى للفنون المسرحية، ونشر له العديد من ‏الإصدارات منها (الثابت والمتغير: دراسات فى المسرح والتراث) ‏و(سناء جميل: ‏زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ فى السينما ‏المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس ‏الأعلى للثقافة - 2003 ‏م) و(عزت العلايلى: ملح الأرض ‏وحلوها‎).