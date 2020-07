بعد 9 أعوام.. كورونا يعيد "سيد الخواتم" لشباك التذاكر

بعد مرور 9 أعوام، عادت ثلاثية The Lord of the Rings "سيد الخواتم" لتحتل مكاناً في شباك التذاكر البريطاني والأيرلندي بفضل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وتسبب الوباء العالمي في تأجيل وإلغاء طرح كثير من أفلام هذا العام؛ فاضطر الجمهور إلى العودة لمشاهدة لأفلام الكلاسيكية المفضلة ومن بينها ثلاثية "سيد الخواتم"، التي صدرت لأول مرة عام 2001.

ووفقاً لموقع "سكرين ديلي" الأمريكي، احتلت شركة "ديزني" صدارة شباك التذاكر بفيلم الأنيميشن "Onward" الذي حقق 60 ألف جنيه إسترليني خلال 3 أيام فقط بعد طرحه في 148 دار عرض مختلفة منذ الجمعة وحتى الأحد الماضي.





وجاء في المركز الثاني فيلم Trolls World Tour "ترولز: الجولة العالمية" برصيد 35 ألف جنيه إسترليني، فيما ذهب المركز الثالث لفيلم Dreambuilders "بناة الأحلام" محققاً 25 ألف جنيه إسترليني تقريباً.

أما في المركز الرابع فجاء فيلم Dirty Dancing "ديرتي دانسيج" محققاً 24.836 ألف جنيه إسترليني، واحتل فيلم "سيد الخواتم" المركز الخامس محققاً 24.136 ألف جنيه إسترليني، ليصبح إجمالي إيراداته 294 ألف جنيه إسترليني.