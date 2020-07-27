شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للفنانة بوسى برفقة ابنتها مى نور الشريف: "أمى و صحبتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مى نور الشريف، عبر حسابها بموقع انستجرام، مشاركة صوره لها مع والدتها الفنانة القديرة بوسى على شاطئ البحر في الساحل الشمالى، وعلقت قائلة:" أمي و صحبتي ".





وظهرت الفنانة بوسى بصحبة أبنتها مى نور الشريف على شاطئ البحر بمفردها، حيث نالت إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه في موسم رمضان الماضى .

وشاركت بوسى في مسلسل "قيد عائلى" ودارات أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل"، وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار، ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

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مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.