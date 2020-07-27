شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق محل سكن الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله ضمن مبادرة "عاش هنا"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، محل سكن الناقد السينمائى الراحل يوسف شريف رزق الله ضمن مبادرة "عاش هنا"، بجهود ‏وسعى من الناقد الطبير طارق الشناوى عضو لجنة المبادرة.‏

وفقد الوسط الفنى المصرى يوم 12 يوليو من العام الماضى الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله الذى ارتبط اسمه بمعشوقته السينما ‏منذ أكثر من 50 عامًا، وبمهرجان القاهرة السينمائى ما يزيد على 30 عامًا، لعب فيها دورًا مهمًا كمدير فنى للمهرجان على اختلاف ‏رؤسائه، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عامًا، وشيع جثمان الفقيد من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون ‏بمصر الجديدة.‏

تخرج رزق الله فى مدرسة الجيزويت، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لم يدرس السينما أكاديميًا، ولكنه فضل أن يلتحق بكلية ‏الاقتصاد والعلوم السياسية بعد أن حصل على مجموع كبير فى الثانوية العامة، وجاء فى ترتيب أوائل الجمهورية خامسًا، اعتاد ارتياد ‏دور السينما منذ طفولته بمصاحبة والديه، كان يتابع مجلة "راديو موند" التى كانت تصدر باللغة الفرنسية، وتهتم بالفنون شارك فى ‏مسابقة تنظمها المجلة أسبوعيا ليفوز بجائزة عبرة عن زيارة لاستوديو تصوير فيلم "أنا حرة" للكاتب إحسان عبد القدوس وإخراج صلاح ‏أبو سيف‎.‎

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ولم يقتصر دوره على المهرجان فقط، بل ساهم فى تكوين وجدان أجيال متتالية من خلال برامجه الأشهر سواء كمعد أو مقدم فكانت ‏نافذة واسعة لكثيرين على السينما العالمية منها «نادى السينما»، «أوسكار»، «نجوم وأفلام» عن رواد السينما المصرية، «تليسينما»، ‏‏«ستار» ، و«سينما فى سينما»، «الفانوس السحرى» و«سينما رزق الله».‏

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وروج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، عن مشروع عاش هنا الذى يهدف إلى تخليد أسماء المبدعين فى كل المجالات السياسية ‏والاقتصادية والفنية والأدبية، من خلال وضع لافته تحمل تطبيقا اليكترونيا يضم معلومات عن كل مبدع، وتضع اللافتة التى تحمل ‏الاسم والعنوان على باب منزل الشخصية ليشاهدها كل من يمر بجوار منزله.‏

ومن بين اللافتتات التى وضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لافتة الفنان يوسف وهبى، والفنانة ليلى مراد، والممثل عادل ‏خيرى، والناقد السينمائى على أبو شادى، والرئيس محمد أنور السادات، والمشير أحمد إسماعيل، والأديب نجيب محفوظ، والمطربة فايزة ‏أحمد والفليسوف زكى نجيب محمود، والفنانة سعاد حسنى، والفنانة التشكيلية تحية حليم، والمعمارى حسن فتحى، والجغرافى جمال ‏حمدان.‏