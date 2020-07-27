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توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون يحصلان على الجنسية اليونانية رسميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أصبحا مواطنين رسميين فى اليونان.

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وشارك رئيس الوزراء صورة تجمع مع زوجته ماريفا جرابوفسكى، مع هانكس، 64 عامًا، وويلسون، 63 عامًا، وشوهد الممثلان وهما يحملان جوازات سفرهم اليونانية الجديدة، حيث قال ميتسوتاكيس أن كلا من هانكس وويلسون "مواطنون يونانيون ونحن فخورون بذلك".

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وكان قد وقع رئيس اليونان، بروكوبيس بافلوبولوس، العام الماضى على ترتيب بالتجنيس الفخري يتيح للممثل الأمريكي، توم هانكس، (63 عاماً) الحصول على الجنسية اليونانية، حسبما صرح مكتب الرئيس لأسوشيتدبرس الجمعة الماضى.

واعتاد هانكس أن يقضي عطلته الصيفية في جزيرة أنتيباروس اليونانية مع زوجته الممثلة والمنتجة ريتا ويلسون وهي من أصول بلغارية ويونانية، وينشران في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من نزهاتهما في المناطق اليونانية الساحرة.

وبموجب القانون اليوناني، تمنح المواطنة الفخرية إلى أشخاص "يقدمون خدمات استثنائية، أو أن منحهم الجنسية يخدم الصالح العام".

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