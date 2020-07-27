شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى توجه رسالة إلى جمهورها فى أحدث ظهور لها: "اجعل ابتسامتك تغير العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها، لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها.



هند صبري

واقتبست الفنانة هند صبري مقولة للفنان العالمي ويل سميث التي قال فيها: "اجعل ابتسامتك تغير العالم. لا تجعل العالم يغير ابتسامتك"، فيما لاقت الصورة إعجاب الآلاف من قبل متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



الفنانة هند صبري

وفي وقت سابق حرصت النجمة التونسية هند صبري على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بأحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابسها الصيفية، أثناء قضائها لعطلتها على إحدى الشواطئ.

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وشاركت النجمة التونسية متابعيها كما تعودت بنصيحة جديدة على صورتها قائلة "لا تستهلك طاقتك في القلق، استغلها في الإيمان".

كما ظهرت النجمة التونسية هند صبري في جلسة تصوير جديدة لها بمظهر مختلف وبلوك أضاف لها الكثير من البراءة بعد اعتمادها على قصة شعر "ضفيرة" التي تشتهر بها الفتيات في فترة شبابهما وارتدت ملابس باللون الأبيض مع الكثير من الحلي المطلي باللون الذهبي.

وسرعان ما حصدت هند صبري الكثير من التعليقات على الصور التي ظهرت فيها تحت أشعة الشمس بميكاب بسيط للغاية ليبرز جمالها بشكل كبير.

وكانت النجمة التونسية هند صبري أبدت رأيها على قضايا التحرش، بعد إثارة الرأي العام المصري لقضية تحرش طالب بأكثر من 50 فتاة لابتزازهن من أجل اغتصابهن.

وقالت هند صبري في منشور لها عبر حسابه الشخصي: "في نطاق أوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله -ما عدا قلة محظوظة- تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي وكتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل".

وأضافت هند صبري: "أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت، التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليك أنتى، شكرا لكل الفتيات اللاتي خرجن عن صمتهن من اجل كرامتهن ومن أجل كرامة الأخريات، وشكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن".