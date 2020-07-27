شكرا لقرائتكم خبر عن الدنيا بتضحك.. ديانا كرزون تطرح أحدث أغانيها بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة ديانا كرزون لطرح أحدث أغانيها على طريقة الفيديو الكليب، وهى أغنية بعنوان "الدنيا بتضحك"، وتحمل طابع البهجة والتفاؤل، من كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى"، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى طرحت ديانا مؤخرا أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "وجهك الثانى"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود، والكليب من إخراج عمر ارشيد.

Advertisements

وفى وقت سابق شاركت النجمة الأردنية ديانا كرزون، فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال فى الأردن، حيث نشرت صورها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وهى ترتدى ملابس عسكرية وفى يدها العلم الأردنى للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: "ونعشق ترابك سهلك والوادى بحرك والصحرا شمالك وجنوب".

وكانت قد انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية "عَلَمُنا عَالٍ"، التى تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمبانى، احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.