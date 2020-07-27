شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس فى صورة نادرة أثناء الطفولة: الرجولة فينا والزمن عمره ما غير فينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة نادرة وهو في مرحلة الطفولة، لاقت إعجاب الكثيرين بين المتابعين على المنصة الاجتماعية، معلقا عليها قائلا: "الرجولة فينا والزمن عمره ما غير فينا".



فلوكس على إنستجرام

على صعيد آخر، أثار أحمد فلوكس تكهنات عديدة من جانب متابعيه على موقع إنستجرام، وذلك عبر نشره صورة من خلال خاصية الستوري على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام كتب فيها باللغة الإنجليزية: "منزل جديد.. حياة جديدة.. نسيت الماضي"، وما إن نشر تلك الكلمات حتى أثار تساؤلات من جانب متابعيه خاصة أنه نشر منذ فترة عدة صور من الإمارات الذى أعلن سفره له، وبالتالى تكهن الكثيرون بأن ذلك إلى اقتراب ارتباطه بالإعلامية ديالا مكي، الذى سبق وأشار إليه في وقت سابق.

Advertisements



فلوكس في صورة نادرة

وكان وجه الفنان أحمد فلوكس حكمة طريفة لمتابعيه حول العلاقات والحب عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ونشر حكمة تقول "العلاقات التي يسمى بها الحبيب بيبى لا تدوم.. لأن البيبى بيكبر وبيعمل مشاكل".

كما شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه وجمهوره عبر حسابه على "فيس بوك" صورة له مع 4 بنات حسناوات، ونشر فلوكس الصورة وعلق عليها ساخرا: "مضايق شوية"، حيث تفاعل معه المتابعون عبر حسابه على فيس بوك، حيث علق أحد المتابعين ممازحا فلوكس: "أومال لو كنت فرحان شوية كنت عملت إيه"، وقال آخر ساخرا: "مالكش حق تضايق يا فلوكس".

وكان فلوكس قد استعان بفيديو قديم للفنان أحمد مكي من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام أثناء إجراء الأخير مقابلة صحفية تحدث خلالها عن أن هناك ناس وقت الضيق لا تظهر بالشكل المطلوب حيث نشر فلوكس الفيديو وعلق عليه بكتابة: "احذروا الكلام ده صح جدا.. بلاش ناس.. ابعدوا الناس عن حياتكم.. عن نجاحكم.. عن تعبكم.. عن حبكم وعن اللي بتحبهم.. عن علاقتكم.. عن كل حاجه بتحبوها وتخصصكم".