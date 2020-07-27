شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ديانا حداد تطرح أحدث كليباتها "مش راح نختلف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مش راح نختلف" على موقع يوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج نهله الفهد.
وانتهت المطربة اللبنانية ديانا حداد من تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني التي ستكون ضمن البومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتغنى ديانا خلاله مجموعة أغانى باللهجات العربية، منها المصرية واللبنانية والمغربية والخليجية والعراقية، وهو ما يعد من مفاجآت الألبوم، ومن المقرر طرح الألبوم دفعة واحدة وليس بطريقة منفصلة، وسيكون هناك أغنيات منفردة بعيدة عن الألبوم.
يذكر أن أخر آعمال ديانا حداد أحدث أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج شهاب.
وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصاً لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به، في الأغنية التي تقول كلماتها:حبي أنت حبي بالنظرما خونك ..عيني على قلبك حبك خلق ليا..منك ومن حبك ما ظل عقل بيا..يا عمري يا روحي الشوق مو بيديا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ديانا حداد تطرح أحدث كليباتها "مش راح نختلف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.