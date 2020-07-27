شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ديانا حداد تطرح أحدث كليباتها "مش راح نختلف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مش راح نختلف" على موقع يوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج نهله الفهد.

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وانتهت المطربة اللبنانية ديانا حداد من تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني التي ستكون ضمن البومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتغنى ديانا خلاله مجموعة أغانى باللهجات العربية، منها المصرية واللبنانية والمغربية والخليجية والعراقية، وهو ما يعد من مفاجآت الألبوم، ومن المقرر طرح الألبوم دفعة واحدة وليس بطريقة منفصلة، وسيكون هناك أغنيات منفردة بعيدة عن الألبوم.

يذكر أن أخر آعمال ديانا حداد أحدث أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج شهاب.

وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصاً لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به، في الأغنية التي تقول كلماتها:حبي أنت حبي بالنظرما خونك ..عيني على قلبك حبك خلق ليا..منك ومن حبك ما ظل عقل بيا..يا عمري يا روحي الشوق مو بيديا.