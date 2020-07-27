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شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تبدأ عرض البرنامج الفنى "lite show" بدءا من 2 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق برنامج "lite show" على شاشة قناة الحياة برئاسة حازم شفيق، بدءا من يوم الأحد 2 أغسطس المقبل، وتقدمه المذيعتان أمير عدلى وآية غريانى، حيث يعرض البرنامج أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء.
ويتضمن البرنامج عدة فقرات في طياته، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلا عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.
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