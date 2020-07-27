شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة "ويلا".. ملكة الشمال صوفى تيرنر تستقبل مولودها الأول من جو جوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت النجمة العالمية صوفي تيرنر، صاحبة شخصية سانسا ستارك في مسلسل الفنتازيا والخيال Game Of Thrones، مولودها الأول من زوجها المطرب العالمي جو جوناس، بعد قصة حب طويلة على مدار السنوات الماضية.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن النجمة صاحبة الـ 24 عاما استقبلت طفلها الأول سراً في الأسبوع الماضي بأحد المستشفيات في لوس أنجلوس الأمريكية، من صديقها صاحب الـ 30 عاماً، بعد أن أعلنت حملها في شهر فبراير الماضي.

ونقلت الصحيفة البريطانية تقريرا من مجلة TMZ، لمصادر مقربة من الثنائى الشهير والتى أكدا فيها وصول المولود الأول لتيرنر وجوناس يوم الأربعاء الماضي وتم تسميتها "ويلا".

وكانت النجمة صوفي تيرنر كشفت عن أول لقاء جمعها بزوجها المطرب جو جوناس، حيث قالت إنها تقابلت معه في حانة وأنها كانت تعتقد أنه "أخرق" ومتعدد العلاقات النسائية وكانت تخاف منه، لذلك قامت بجمع كل أصدقائها الرجال وذهبت إلى لقائه، وأوضحت تيرنر أنها رقصت معه ثم اتخذا ركنا هادئا في البار وتحدثا لساعات طويلة وتغيرت وجهة نظهرها تجاه.

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صوفي من نجمات مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى تيرنر، مايسى ويليامز.