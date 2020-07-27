"فى ضهرك يا ريس" أغنية جديدة لمطرب ذا فويس كيدز أحمد فايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الطفل أحمد فايد، متسابق برنامج ذا فويس كيدز، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "في ضهرك يا ريس"، ويشاركه فى الغناء المطرب عادل عز، والتي تسلط الضوء على التطور التي تشهده البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات الشاعر هشام قبارى، وألحان وتوزيع وموسيقى عادل عز، والكليب من إخراج عمرو حمدى. وتقول كلمات الأغنية: وتقول كلمات الأغنية: الكل فهمك وعارفك.. شيلت روحك على كفك.. وأنقذتنا.. من اللى بيضرنا.. وخرجتنا.. للنور ونصرتنا.. وعشان كدة كلنا.. من قلبنا.. بنقوووول فى ضهرك يا ريس.. وديما حواليك.. ف ضهرك يا ريس .. إيدينا فى إيديك.. أحلى رئيس له هيبة وجهود عالية ورهيبة قلبك ده كله طيبة وبتحب لينا الخير.. نبنى ونعلى بلدنا وتفضل ديما سندنا يا ريس ده أنت حبيبنا ومقامك ده كبير.. ديما بتخاف علينا Advertisements وتراعى ربنا فينا بقيت أغلى ما لينا وبقينا أقوى بيك .. كمل واحنا معاك واقفين ديما وراك ماشيين على خطاك واثقين تملى فيك.. ريس مليان إرادة ومصمم ع الريادة حقانى وكل مادا بيزيد قوة وصلابة.. شغال ليل نهار وعمار يا مصر عمار مابيعرفش الهزار وحاسس بالغلابة..

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