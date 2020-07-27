فيديو.. نجاة تتحدث عن تجربتها الفنية وهذه المهنة كانت تود العمل بها لو لم تصبح مطربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ظهرت الفنانة القديرة مؤخرًا ضمن سكان عمارة الشربتلي في الزمالك، وتم تداول الصورة على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقاء نادر للفنانة نجاة الصغيرة، حدثت فيه عن بدايتها في مجال الغناء، ولماذا أطلق عليها نجاة الصغيرة.

وقالت نجاة خلال لقائها في برنامج "فنان" عام 1977: "لما ابتديت أغني ما كنتش أزيد من 6 سنين، وكان غريب في الوقت ده إن طفلة تغني أغاني كبيرة في السن ده وهي صغيرة عشان كدا سموني "الصغيرة"، وكانوا بيسموني "المعجزة"، عشان يفهوا الناس إن دي طفلة، ولكن اسمي نجاة محمد حسني".

وأضافت: "أول لقائي بالجمهور كان في مدرستي، كنت بغني نشيد وكنت ضمن 10 أطفال، كانت حفلة خيرية تحييها أم كلثوم، ولكن هي تأخرت شوية عن ميعاد الظهور، وماكنوش عارفين يسلوا الناس بإيه، وعلى سبيل التسلية اختاروني أنا وغنيت سلو قلبي، والجمهور فوجئ، ولكن اليوم دا خفت جدا وكنت عايزة أجري من المسرح من خوفي".

وتابعت: "كتير طلعت إشاعات عليا، ولكن أنا مش بدي فرصة إني أفكر فيها كتير، المفروض الفنان ما يلتفتش ليها لأنها تشغل الفنان عن عمله".

وعن رأي نجاة في نجاح الفنان واستمراه، قالت: "أن يكون الفنان صادق وعنده شعور بالمسؤلية، مسؤولية اللي بيقدمه للجمهور، الجمهور مش ساذج أن يقبل بأي حاجة، الفنان الصادق الحقيقي ما يقبلش أنه يقدم أي كلام، أعتقد الفنان لو صادق بيستمر".

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وأكملت: "أتذكر نفسي عندما أكون بمفردي، لأني بنسى نفسي عندما أعمل، لأن الفن مرهق، وأنسى حقوقي، ولو أتاح لي رؤية ابني أو من الممكن التنزه لو هناك وقت".

وقالت :"علاقتي بالسينما مش وطيدة أوي لأني مركزة في الغناء، وهوايتي الأولى هي الغناء، ممكن كل أربع سنوات أعمل فيلم، ولكن اهتمامي أكتر بالغناء".

واستطردت: "تجربتي مع الشاعر نزار قباني في مسلسل "القيثارة الحزينة"، منجحناش لأنه مش ممثل، وإحنا الإتنين ما أجدناش الأداء، الحقيقة دي أول تجربة ليا في الإذاعة والأخيرة، أنا مرضتش عنها".

وتابعت: "لو ما كنت ممثلة، كنت أتمنى أكون ممرضة، أنا بلاقي في المهنة دي رحمة، وإخلاص، والأمانة ده أهم من أكون طبيبة، أحب أتفانى في شئ".

الفنانة نجاة البالغة من العمر 81 عاما، كانت قد أعلنت اعتزالها منذ 18 عاما، وغابت عن الظهور تماما، حتى خروجها بعد الأمر بإخلاء عمارة الشربتلي في منطقة الزمالك بالقاهرة نظرا لتأثره بهبوط أرضي مفاجئ