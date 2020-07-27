محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :
ظهرت الفنانة جنات، مع ابنتها الصغيرة "جنات" لأول مرة تكشف فيها عن وجهها.
وقالت جنات، ببرنامج The Insider بالعربي، إن اختيارها لاسم مولودتها كان بناء على اتفاق مبكر بينها وبين زوجها.
وكشفت أن زوجها خلال فترة الخطوبة أعرب عن أمله في إنجاب بنت تشبهها يسميها باسمها حتى تحققت أمنيته.
وأوضحت، أن الأمومة لم تغير الكثير فيها، خاصة وأن والدتها تتولى الكثير من شؤون مولودتها الأولى جنات.
وأضافت أنها لا تفكر في إنشاء صفحة للمولودة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما هي الموضة حاليا، فهي لا تميل إلى التداخل الزائد بين حياتها الشخصية والعمل، وإن كانت لا تمانع في ذلك النوع من الحضور على مواقع التواصل بطريقة طبيعية، وفي مناسبات خاصة مثل عيد ميلاد زوجها، أو عيد ميلاد الطفلة، أو عيد ميلاد والدتها.
وكانت جنات قد أعلنت منذ فترة عن حملها للمرة الثانية، من زوجها المحامي محمد عثمان.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جنات تكشف عن ابنتها للمرة الأولى وتصرح: "لا أود إنشاء صفحة لها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.