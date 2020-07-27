فيديو| ندى بسيوني تهنئ جمهورها على افتتاح قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة ندى بسيوني على تهنئة مشجعي الأهلي بافتتاح قناة الأهلى، اليوم.

ونشرت "بسيوني" مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "ألف مبروك لقناة الأهلي، ألف مبروك لكل الأهلاوية، ألف مبروك لينا، ومن نجاح لنجاح ومن بطولة لبطولة لحد ما ناخد كل البطولات اللي في الدنيا، ألف مبروك إدارة النادي الأهلي المحترم".

وظهرت ندى بسيوني في الفيديو مرتدية قميص النادي الأهلي، وعلقت: "ألف مبروك لقناة الأهلي".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسرحية "حمام الست"، وهو عمل كوميدي استعراضي، وهي بطولة الفنان محمد عز، وهاجر الشرنوبي