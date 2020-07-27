فيديو .. حكيم يكشف عن كواليس جديدة لأغنيته "ليلة بمبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف الفنان حكيم، عن كواليس جديدة لأغنيته "ليلة بمبي" داخل الاستوديو.

ونشر حكيم، الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كواليس أول مرة تشوفوها من أغنية ليلة بمبي في الاستوديو".

يذكر أن حكيم طرح أغنية "ليلة بمبي" من ألبوم "الراجل الصح" نهاية العام الماضي، وذلك على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات إسلام خليل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، وميكساج أحمد جوده، وماستر أمير محروس.