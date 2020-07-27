داليا البحيري تمارس التمارين الرياضية داخل منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها بمقطع فيديو لها على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت داليا في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل منزلها. جدير بالذكر أن داليا البحيري شاركت "الزعيم" عادل إمام بطولة مسلسله "فلانتينو" الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج شركة ماجنوم.

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