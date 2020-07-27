محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: توفي اليوم الإثنين جد المطربة شذى. وكتبت شذى عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله جدي والد أمي في ذمه الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون فضلا وليس أمرًا قراءة الفاتحة". ومن ناحية آخرى طرحت شذى مؤخرا أغنيتها "أجمل أوقات"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب". الأغنية تم طرحها عبر قناة شركة Sphinx Media Productions على موقع YouTube، وهي الشركة المنتجة للعمل، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف وألحان الفنان مدين، وتوزيع الموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة جد المطربة شذى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.