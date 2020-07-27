ديانا حداد توجه رسالة لشكران مرتجي بعد إجراءها عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرصت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، على توجيه رسالة للفنانة السورية شكران مرتجي، بعد إعلان شفاءها عقب إجراءها لعملية جراحية منذ أيام. وكتبت ديانا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "‏الحمد لله على سلامتك حبيبتي، الله يحميكي وتقومي بالسلامة" يذكر أن شكران مرتجي، تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية استدعت نقلها لأحد المستشفيات، لاستئصال المرارة.

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