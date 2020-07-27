صور| إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة إنجي المقدم بعيد ميلادها، الذي وافق 23 يوليو الجاري.

نشرت إنجي صورا من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرا يارب .. شكرا على كل كلمة حلوة وعلى كل دعوة حلوة شكرا على حب أهلى وحب أصحابى .. شكرا على كل الطاقة العظيمة اللى كانت حواليا ومحوطانى من اللي أعرفه ومن اللي ماعرفوش".

وأضافت إنجي: "دي نعمة كبيرة أوي أوي، هفضل أشكرك يارب عليها طول عمري، الحمد لله"

وتشارك الفننانة إنجي المقدم في بطولة فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.