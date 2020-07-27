تراند اليوم : صور صادمة .. نجاة الصغيرة في الشارع بعد هدم عقارها

انتشرت صورة تداوله رواد مواقع التواصل ، والتي تظهر الفنانة المصرية نجاة الصغيرة، وهي تجلس وحيدة بجانب بنايتها السكنية التي تعرضت للتصدع ، حيث قررت السلطات إخلاء سكانها لحين ترميمها.

وأظهرت الصور الفنانة نجاة الصغيرة، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي تقيم في عمارة "الشربتلي" بشارع البرازيل في منطقة الزمالك الراقية بالقاهرة، بعد إخلاء السكان منها لحين ترميم العقار.

يذكر أن البناء الذي يراد ترميمه، عاش فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمود المليجي وعلوية جميل وسعاد حسني والمخرج عز الدين ذو الفقار.

يأتي هذا بعدما شهدت البناية تصدعات أمس الأحد أدت لقرار السلطات إخلاءها من ساكنيها، ومن بينهم المطربة القديرة نجاة، مع صرف 30 ألف جنيه لكل ساكن.

كما تفقد صباح اليوم الاثنين وزير النقل المصري كامل الوزير، ،العقار لمتابعة بدء عمليات ترميم التصدع الذي نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية إثر مرور ماكينة حفر نفق مترو الأنفاق في مسارها.







