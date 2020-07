وفاة نجمة "ذهب مع الريح" أوليفيا دي هافيلاند بهدوء في باريس عن عمر 104

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 10:44 مساءً - واحدة تلو أخرى، ترحل نجمات الفن السابع الذهبي في العالم بهدوء وصمت،تاركات وراءهن إرثاً جميلاً من الأفلام الأجمل في تاريخ السينما الهوليوودية.

توفيت النجمة السينمائية الشهيرة البريطانية الأمريكية أوليفيا دي هافيلاند التي شاركت ببطولة الفيلم الرومانسي الشهير "ذهب مع الريح"-"Gone With the Wind" يوم أمس الأحد 26 تموز- يوليو 2020 الجاري

في باريس حيث كانت تقيم، عن عمر 104 سنوات على حسب ماقالت وكيلة أعمالها وتناقلته وكالات الأنباء العالمية "رويترز" وموقع "هوليوود" .

وأوضحت وكيلتها الإعلامية الأمريكية ليزا غولدبرغ في بيان حول الوفاة: "رحلت أوليفيا دي هافيلاند التي كانت توصف بآخر ممثلات العصر الذهبي لهوليوود على قيد الحياة بهدوء لأسباب طبيعية". وتوفيت الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار أفضل ممثلة في مقر إقامتها الباريسي حيث تقيم منذ أكثر من 60 عاماً.

وأدت النجمة الهوليوودية الشهيرة أوليفيا دي هافيلاند في شبابها دور ميلاني في "ذهب مع الريح" الكلاسيكي عام (1939) ،وكانت تعتبر عميدة سن هوليوود وتجسد عصرها الذهبي في الثلاثينات والأربعينات.

شاركت أوليفيا دي هافيلاند خلال حياتها في 50 فيلماً. كما شهدت حياتها منافسة شرسة طويلة الأمد مع أختها الممثلة الراحلة جوان فونتين،

وكانت العلاقة بين الأختين على غير ما يرام، استغلها الإعلام على صفحاته، وانتهت بشبه مقاطعة، حيث لم تلتقيا إلا مرة واحدة أمام عدسات الصحفيين في جنازة أمهما في عام 1975،وتوفيت أختها من أمها جوان فونتين عن عمر 96 عاماً في 2013.

ورشحت أوليفيا دي هافيلاند عدة مرات للفوز بجوائز أوسكار ونالت جائزة أفضل ممثلة عن "تو إيتش هيز أون" عام (1946)، و"ذي إيريس" عام ( 1949).

امتدت مسيرتها المهنية في التمثيل إلى 6 عقود، واستمرت أواخر الثمانينيات، كما لعبت دور الملكة إليزابيث، في الفيلم التلفزيوني الأمريكي الرومانسي:"The Royal Romance of Charles and Diana" عام 1982.

ولدت النجمة البريطانية الأصل والأمريكية الجنسية أوليفيا دي هافيلاند لأبوين إنجليزيين في طوكيو باليابان،ونشأت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ،وأول ظهور فني وسينمائي لها كان في عام 1935،واختارت العيش في باريس لغاية وفاتها منذ عام 1953.

وحصلت النجمة أوليفيا دي هافيلاند على الميدالية الوطنية للفنون عام 2008،وخرجت لفترة وجيزة جداً عن التقاعد لرواية الفيلم الوثائقي عن مرض الزهايمر الذي يصيب عدد من المشاهير I Remember Better When I Paint.

وللممثلة الراحلة أوليفيا دي هافيلاند ابن يدعى بنيامين من زوجها الأول الكاتب ماركوس جورديش وابنة تدعى جيزيل من زوجها الثاني الصحفي بيير غالانتي.