بدأ التمثيل بـ 150 جنيهًا .. صباح الخير يا مصر يعرض تقريرًا عن رشدي أباظة

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة ON، تقرير عن ذكرى وفاة دنجوان السينما المصرية الفنان رشدي أباظة، في الـ 27 من يوليو عام 1980.

وتناول التقرير، مسيرة رشدى أباظة، الذي ولدفي

3 أغسطس 1927، وفي الإسكندرية سنة 1948 وفيما كان يلعب البلياردو اكتشفه المخرج السينمائي كمال بركات، وعرض عليه المشاركة في فيلمه الجديد المليونيرة الصغيرة مقابل مائة وخمسة جنيهات، وعندما علم والده طرده من البيت إلى أن صار رشدي نجمًا كبيرًا لامعًا في سماء الفن.

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شارك في 150 فيلمًا جمع فيها رشد أباظة ما بين الجاذبية والتمثيل، أبرزها تمر حنة وامرأة في الطريق وصراع في النيل والرجل الثاني والمراهقات وفى بيتنا رجل والزوجة 13 وصغيرة على الحب.