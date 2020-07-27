شارك النجم حكيم جمهوره، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "حكيم" في الفيديو من كوليس أغنيته الجديدة "ليلة بمبى"، معلقاً: " كواليس أول مرة تشوفوها من اغنية ليلة بمبى فى الاستوديو". بمبى"، معلقاً: " كواليس أول مرة تشوفوها من اغنية ليلة بمبى فى الاستوديو". View this post on Instagram كواليس اول مرة تشوفوها من اغنية #ليلة_بمبى فى الأستوديو شوفوا الكواليس كاملة على اليوتيوب من اللينك ده وماتنسوش تعملوا Subscribe https://youtu.be/X7JpbCeeH3E Advertisements A post shared by Hakim (@hakimofficial) on Jul 27, 2020 at 10:09am PDT يذكر ان النجم الشعبي حكيم، قد طرح مؤخراً، أحدث كليباته "قلبي يا ناس" وهي إحدى أغنيات الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "الراجل الصح"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقى إسلام شبيسي وميدو مزيكا.

طرح مؤخراً، أحدث كليباته "قلبي يا ناس" وهي إحدى أغنيات الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "الراجل الصح"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقى إسلام شبيسي وميدو مزيكا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بـالفيديو .. حكيم يشارك جمهوره كواليس أغنيته الجديدة "ليلة بمبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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