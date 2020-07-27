بـالفيديو .. حكيم يشارك جمهوره كواليس أغنيته الجديدة "ليلة بمبي"

شارك النجم حكيم جمهوره، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "حكيم" في الفيديو من كوليس أغنيته الجديدة "ليلةبمبى"، معلقاً: " كواليس أول مرة تشوفوها من اغنية ليلة بمبى فى الاستوديو".
يذكر ان النجم الشعبي حكيم، قدطرح مؤخراً، أحدث كليباته "قلبي يا ناس" وهي إحدى أغنيات الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "الراجل الصح"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقى إسلام شبيسي وميدو مزيكا.
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