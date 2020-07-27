صور.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بمايوه البحر

أشعلت الفنانة نرمين الفقي، تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن نشرت صور جديدة لها عبر إنستجرام، مرتدية مايو محتشم على إحدى شواطئ البحر.

وشاركت نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها بصور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، في أوضاع مختلفة على الشاطئ.

وأعجب رواد السوشيال ميديا بإطلالة الفنانة نيرمين ما جعلها تتصدر تريندات جوجل، وعلقو

عبر حسابتها على السوشيال ميديا حيث قال أحدهم: "جمال رباني ربنا يزيدك، إيه الجمال ده انت مبتكبريش أبدًا يافنانة، شايفين الحلاوة مش رجل الكنبة الي بتنزل معايا".

وولدت نرمين الفقي 21 يونيو 1972، وهي ممثلة مصرِية، بدأت في مجال الإعلانات في بداية التسعينيات كممثلة

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إعلان، ثم في مجال التمثيل التليفزيوني والمسرحي والسينمائي.

وولدت نيرمين في مدينة الإسكندرية، وتخرجت من كلية ڨيكتوريا إحدى أعرق المدارِس الإنجليزِية في الإِسكندرِية، ثم تخرجت من كلية التجارة جامعة الإِسكَندرِية.

رجل بمعنى الكلمة .. مواصفات فتى أحلام نرمين الفقي

وبدأت في مَجال الإعلانات في بِداية التسعينيات كممثلة إِعلان، ثم في مَجال التمثيل، أدت أَدوار البُطولَةِ في العَدِيد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحية والسينمائية حَصَلت على أثرها على العديد من الجوائز والأوسمة كجائزة التميز وجائزة أحسن ممثلة .