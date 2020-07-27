أحـمد فهمي يستعد لعمل فني جديد يجمعه بالمطربة الرومانية إينا

نشر الفنان أحمد فهمى صورة جديدة، عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
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وظهر "فهمى" في الصورة برفقة المطربة الرومانية الشهيرة "إينا"، معلقاً عليها: "
جدير بالذكر أنه، كان من المقرر دخول الفنان أحمد فهمى في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل"أسود فاتح"، ولكن تعطل تصويره بسبب ضيق الوقت.
مسلسل "أسود فاتح" بطولة النجمة هيفاء وهبي، معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، فراس سعيد، ناصر سيف، ومن تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل.
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