"صاحب المقام".. مغامرة سينمائية على منصة تليفزيونية.. عيدية للجمهور فى البيوت

يسرا: أنا وجه الخير لآسر ياسين والسينما وحشتنى بعد 7 سنين

"السبكى": لا مانع من التعامل مع المنصات الإلكترونية طالما أنها منافس قوى لقاعات العرض

آسر ياسين: العرض على المنصات مغامرة.. وأنتظر معرفة رأى الجمهور

المخرج ماندو العدل: تجربة روحية وأجمل ما فيها يسرا

"صاحب المقام" أخر للراحل إبراهيم نصر

تجربة جديدة يخوضها صناع فيلم «صاحب المقام»، حيث قرر منتج العمل احمد السبكى عرض الفيلم على منصة شاهد فى اول أيام عيد الاضحى، وهى مغامرة لأنه الفيلم الاول الذى لن يعرض فى قاعات العرض السينمائى، وسيعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

فيلم صاحب المقام، منذ بداية تصويره وهو تجربة مختلفة فهو للكاتب الكبير ابراهيم عيسى والذى يقدم تجربة صوفية من العيار الثقيل، وإخراج ماندو العدل الذى حقق نجاحا كبيرا فى الفترة الأخيرة خاصة بفيلم البدلة الذى تصدر به ايرادات عام كامل، ايضا فريق عمل الفيلم مبشرين لتقديم عمل مختلف ومميز، أولهم النجمة يسرا وهى صك نجاح لاى عمل تشارك فيه، وهذا الفيلم هو عودة لها بعد آخر افلامها «جيم اوفر» الذى قدمته مع السبكى ايضا منذ 7 سنوات، ايضا يشارك فى الفيلم اسر ياسين والذى حقق نجاحاً كبيراً فى الآونة الأخيرة خاصة بعد ان تصدر اسمه محركات البحث كأفضل ممثل كوميدى فى رمضان بمسلسل «100 وش « أيضا الفنانة امينة خليل، وهى فنانة مجتهدة تسير بخطوات ثابتة وحققت ايضا نجاحا مؤخرا بمسلسل «ليه لأ» كما يحظى العمل بمشاركة نجمين من اهم نجوم الفن وهما النجمان ابراهيم نصر ومحمود مسعود ويظهران كضيوف شرف ضمن الاحداث وللأسف وافتهما المنية قبل عرض العمل بأسابيع قليلة، ليصبح الفيلم آخر الاعمال المعروضة لهما.

بطلة العمل النجمة يسرا عبرت عن سعادتها بالعودة للافلام السينمائية وقالت: السينما عشقى الأول ولا يمكن أن أبتعد عنها وعندما أجد الدور المناسب والمختلف لا أتردد فى تقديمه مهما كان عدد المشاهد وفيلم «صاحب المقام» من الأفلام المميزة ودورى مختلف، كما أن النجم آسر ياسين له جمهوره وعشاقه وهو من النجوم المميزة خلال السنوات الأخيرة، ويشارك فى الفيلم مجموعة من النجوم، هم: أمينة خليل، وبيومى فؤاد، وريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، وتأليف الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

والشخصية التى أجسدها مختلفة ولم أقدمها من قبل وهذا ما شجعنى على قبول العمل، فهى شخصية مهمة ومحورية وتقود أسر ياسين للخير.

وأضافت انا سعيدة بأن العمل سيعرض على المنصة الرقمية watch it فهى تجربة جديدة تصل للناس فى البيوت ومتشوقة لمعرفة ردود فعل الجمهور.

أما النجم أسر ياسين فقال الفيلم تجربة جديدة ومختلفة أخوضها لأول مرة فى عالم السينما

لكنها مثيرة للاهتمام وأكثر تعبيرا عن شخصى، فأنا أعتقد أن شخصيتى فى العمل تشبه فى كثير من تفاصيلها شخصيتى فى الواقع.

وأضاف الفيلم لطيف جداً ينتمى لنوعية الأفلام اللايت، به رسالة جميلة، الفكرة أعجبت بها جداً، وهى اللمحة الصوفية، وهى أول تعاون لى مع إبراهيم عيسى، والمخرج ماندو العدل، وانا سعيد لمشاركة هذه الكوكبة من النجوم فى هذا العمل الذى اعتبره نقلة كبيرة فى حياتى السينمائية.

وعن عرض الفيلم على منصة شاهد قال : الكورونا غيرت كل المعايير، لا يمكن الحكم على التجربة اذا كانت افضل او أسوأ إلا بعد خوضها، من المؤكد أن عودة قاعات السينما امر جيد، لكن فى ظل وجود جائحة «كورونا» الأمر صعب كثيرا لذلك عرضه على منصة watch it أعتقد انه سيكون له رد فعل اقوى فى هذه الفترة، بالإضافة إلى أننى اثق فى المنتج احمد السبكى وفى اختياراته وأتوقع انه يختار الأفضل دائما.

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وقالت الفنانة الشابة امينة خليل إن فكرة الفيلم ومحتواه جديدان وهو ما نبحث عنه دائما، معربة عن حماسها للتجربة بالإضافة إلى استعدادها وتحضيرها للدور.. موضحة أنها تظهر بشخصية جديدة ومختلفة تماما عن أدوارها الأخيرة وهى شخصية من «أولياء الله الصالحين».

وأوضحت أنها ترفض حصرها فى دور الفتاة الجميلة التى تساعد البطل فى حضوره وشخصيته، مشيرة إلى أنها تبحث دائما عما ينير موهبتها ويتلاءم مع ملامحها لتكون قدرتها التمثيلية طاغية.

وأكدت أنها تبحث عن الأدوار التى يكون فيها التحدى واضحا، لإقناع الجمهور بطبيعة الدور، لافتة إلى أن تركيزها ينصب على الأدوار التى لا تشبه شخصيتها ما يمنحها فرصة اختيار أدوار متنوعة وغير محصورة فى منطقة واحدة إلى جانب ضمان جذب الجمهور الذى يمل من التكرار، ويبحث عن مشاهدة الفنان بوجوه مختلفة.

الفيلم هو آخر اعمال الفنان القدير الراحل ابراهيم نصر، ونشرت الوفد آخر حوار له قبل الرحيل تحدث فيه عن فيلم صاحب المقام وقال : إنه يؤدى دور أب لـ8 أبناء، ويعيشون فى غرفة فوق سطح بناية سكنية، إلى جانب عدد من الفقراء والمساكين أيضاً، مضيفاً أن الفيلم يتعرض لفئة البسطاء فى منطقة الحسين، الذين يتحلون بالخير رغم فقرهم، ويتقربون من أولياء الله الصالحين، بحسب الأحداث.

واضاف ان العمل عودة له لمجال السينما، وسعيد لمشاركة

يسرا من جديد بعدما شاركها فى العديد من الاعمال من بينها «امرأة واحدة لا تكفى» مع الراحل احمد زكى، ورغم أنه لم يجمعها به مشاهد كثيرة الا انه يعتبرها وجه الخير على العمل.

يشارك الفنان وائل الفشنى بدور مهم ضمن الأحداث وقال: أقدم دور رجل بسيط يعيش فى أحد المقامات وأقابل الفنان آسر ياسين الذى يتعاطف معى وتبدأ لغة حوار بينى وبينه بشكل مختلف فهو ليس حوارا بمفهومه الطبيعى لشخصين يتحدثان معا، بل هذا الحوار يعتمد فى فكرته على الإنشاد وتحديدا فى مشهدين هما من أهم مشاهد الفيلم.

وتحدث «الفشنى» عن بعض من تفاصيل دور آسر ياسين فى الفيلم فقال: «آسر ياسين لأول مرة أتعامل معه، لكن اكتشفت مدى جديته وذوقه فى التعامل وروحه التى تشبه كثيرا فكرة الفيلم، فآسر ياسين أعتقد أنه سينجح بشدة فى دوره بسبب هذه الصفات، لأن الفيلم يعتمد بشكل كبير على هذا العالم من الروحانيات»، وأضاف «الفشنى»: لا أستطيع أن أنسى هذا الموقف عندما سألنى آسر ياسين أثناء تصويرنا لأحد المشاهد فقال (أنت يا وائل كده فعلا ولا عامل مكياج)، وذلك بسبب أننى تركت لحيتى وبدأت أعيش فى عالم الفيلم وكأنه واقع، والحمد لله رغم صغر دورى لكن كل مشاهدى مع آسر ياسين هى عمود الفيلم».

المخرج ماندو العدل عبر عن سعادته بعرض الفيلم على منصة watch it وقال هى مغامرة بكل المقاييس من المنتج أحمد السبكى ان يعرض الفيلم خارج قاعات العرض، لكننا فى مغامرة جديدة سنرى نجاحها خاصة واننا يمكن ان نؤكد ان المنصات الإلكترونية أصبحت منافسا قويا لكل وسائل العرض الآن.

واضاف ماندو أن فيلم صاحب المقام ليس «أكشن أو فانتازيا» مثل النوعية السائدة حاليا فى السينما المصرية وإنما هو خلطة سينمائية اجتماعية استطاعت أن تجمع بين نجمة كبيرة مثل يسرا والنجم آسر ياسين لأول مرة، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى.

وأضاف أنه قام باختيارهما ليكونا بطلا الفيلم الجديد، معتبرا أنهما الأفضل لتقديم الدورين. ولفت إلى أن فيلم صاحب المقام يعيد يسرا لشاشة السينما بعد سنوات لذلك يعتبره تحديا كبيرا بالنسبة له، وأضاف أن الفنان الراحل إبراهيم نصر انتهى من تصوير مشاهده كاملة فى فيلم «صاحب المقام»، ولم ‏يمهله الموت حتى يرى الفيلم، مؤكدا أن دوره فى الفيلم مفاجأة وعامل الشخصية حلو جدا.‏

وأضاف ماندو العدل، أنه وفريق المونتاج خلال العمل على الفيلم لا يتوقفون عن ‏الضحك خلال مشاهدتهم لمشاهد الفنان الراحل إبراهيم نصر.‏

وعن ذكرياته مع الراحل إبراهيم نصر داخل كواليس العمل، أوضح ماندو العدل أن الضحكة كانت لا تفارق وجهه وكان ‏يجمع فريق العمل حوله ويتبادل معهم النكات والضحكات. وتوجه العدل إلى الله بالدعاء للفنان الراحل إبراهيم نصر، قائلا: «ربنا يجازيه بقدر ما أضحكنا وأسعدنا طوال حياته.. الله ‏يرحمه».

المنتج احمد السبكى قال بأن الفيلم لن يعرض سينمائيًا، وسيكتفى بعرضه على المنصة والقنوات الفضائية.

وعن تعاون «السبكى» مع «شاهد»، لأول مرة، قال السبكى، إنه يرى هذه التجربة جديدة ومميزة فضلًا عن أنها تتماشى مع تطورات الأوضاع الحالية، كما أنه ليس لديه أى مشكلة فى أن يتعاون مع المنصات الإلكترونية، سواء إنتاجيًا أو بمنحها حقوق عرض أفلامه، لأنها أصبحت توازى العرض السينمائى، وأنه ليس هناك أى ضرر عليه مادام يحصل على المقابل المادى المناسب.