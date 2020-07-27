شذى تـعلن عن وفاة جدها بـفيروس كورونا

أعلنت المطربة شذى، عن وفاة جدها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت "شذى": " البقاء والدوام لله .. جدي والد أمي في ذمه الله .. وفاة جدو بسبب أن هو اتصاب بفيروس كورونا .. خدوا بالكوا من نفسكوا و الاهم تاخدوا بالكوا من الناس المسنين لان مناعتهم مبتستحملش و مبيقدروش يقاوموا .. فضلا و ليس أمرًا الدعاء و قراءه الفاتحه له .. ربنا يحفظكوا جميعا ".

يذكر أن، المطربة شذى، قد طرحت مؤخراً أغنية "أجمل أوقات" والتى سجلتها خصيصاً بمناسبة عيد الحب، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، وهى من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.

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