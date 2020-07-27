أسرة رجاء الجداوي تحيي ذكراها بصورة في موسم الحج

أحيت أسرة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي ذكراها بصورة لها وهي تقف في نافذة أمام الكعبة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" تزامنا مع موسم الحج.

وكتبت نجلة الفنانة رجاء الجداوي تدوينة قالت فيها: "من الغرفة في مكة.. الله يرحمها ويغفر لها

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ويسكنها فسيح جناته".



يذكر أن "الجداوي" رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

يذكران أخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي، مسلسل "لعبة النسيان"، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية،

حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي .

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.