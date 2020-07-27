شاهد..سميرة سعيد بلوك شبابي جديد

خضعت النجمة سميرة سعيد لجلسه تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام ".

وظهرت سميرة بإطلالة شبابية بملابس

كاجول ونظارة شمسية بين الطبيعه والأشجار، وعلقت على الصور قائلة: "أهم شىء هو الاستمتاع بحياتك، أن تكون سعيدًا هذا كل ما يهم".

يذكر أن الديفا سميرة سعيد انتهت من تصوير أغنيتها الجديدة "زعلنا من بعض"، وهي من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمير محروس.

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