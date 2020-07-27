بـالفيديو .. هالة صدقي تقضي عطلة الصيف في الساحل

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام وهي تقضي عطلتها الصيفية بأحد الشواطئ الخاصة. وعلقت هالة علي الفيديو قائلة: "رجعت ثاني بعد غياب لحبيبي الغالي البحر"، وذلك بعد انتهاء الحظر الذي أقيم علي الفنادق بسبب فيروس بعد غياب لحبيبي الغالي البحر"، وذلك بعد انتهاء الحظر الذي أقيم علي الفنادق بسبب فيروس كورونا View this post on Instagram رجعت تاني بعد غياب لحبيبي الغالي البحر ❤️❤️❤️🙏 Advertisements A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on Jul 26, 2020 at 12:06pm PDT يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي مسلسل "ليه لا" الذي كان يعرض علي منصة شاهد vip، وهو بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومن تأليف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبو عوف.

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