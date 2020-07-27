فيديو..ديانا حداد تطرح كليب أغنية "مش راح نختلف"

طرحت الفنان ديانا حداد مساء اليوم، أحدث كليب غنائي لها بعنوان "مش راح نختلف"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات : علي المولى ألحان : فضل سليمان توزيع : عمر صباغ إخراج : نهله الفهد، ويقول مطلعها"مش راح نختلف، عملنا اللي علينا كرامة هالعشق، تنيناتنا ضحينا، أنا ضحيتلك وبحكي ضميري وانت كمان ضحيت فيّ". عمر صباغ إخراج : نهله الفهد، ويقول مطلعها"مش راح نختلف، عملنا اللي علينا كرامة هالعشق، تنيناتنا ضحينا، أنا ضحيتلك وبحكي ضميري وانت كمان ضحيت فيّ". يذكر ان ديانا قد طرحت حديثاً أغنية "مايتعبني"، وسجلت أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"،كلمات : أحمد الصائغ الحان : عبدالقادر هدهود، ويقول مطلعها"ما يتعبني غيابك يا بعيد دام صار البعد من سبة عناد غيب عادي هذا مو شي جديد أحنا خلقه يا مقاطعني بعاد".

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