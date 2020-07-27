فن ومشاهير

تراند اليوم : اتفرج – انجي خوري ركبت التريند بعد نشر هذا الفيديو الفاضح لها

0 نشر
مصطفى العيسوى 0 تبليغ

Advertisements

احتلت الفنانة الاستعراضية انجي خوري الترند الأول في الوطن العربي بعد خروجها في فيديو علني تتهم فيه غريمتها الاستعراضية اللبنانية قمر بمحاولة اختطافها في لبنان وارسال مرتزقة سوريين الى منزلها بعد ترحيلعا في العاصمة دمش لاغتصابها وتصويرها في أوضاع مخلة

وأكدت خوري عبر حسابها في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام بأنها لا تنسى واقعة محاولة اغتصابها القاسية من المدعو طريف حفار الذي صرحت بأنه كان على تواصل مع قمر أثناء الحادثة

وخرجت خوري في عدة مقاطع فيديو يوم أمس لماجمة قمر ووصفها بأنها ما بتخاف الله بعد ارسال قمر ملف يحوي أشياء وصور خصوصية بالفنانة خوري الى سوريا وهددتها بالقضاء والمحاسبة في المحاكم لسورية واللبنانية

Advertisements

وبينت خوري بأن مشكلة قمر وشيراز لاتخصها بالمرة وأنها تعرضت لكثير من المضايقات بسبب قمر وتشهيرها واتهامها باصابتها بالايدزنتيجة العلاقات الجنسية الغير شرعية المدعاة

والجدير بالذكر ان خوري اعتادت على مشاركة الجمهور تفاصيل حياتها الشخصية بصور شبه عارية فاضحة بقصد كسب الشهرة والتعري الفاضح واظهار المفاتن عبر السوشيال ميديا وهو الأمر الذي كلفها الترحيل القسري من دولة الامارات

ويشار الى ان خوري كنت قد ظهرت يوم أمي بمقطع فيديو بمؤخرة كبيرة وصفه الجمهور بالاباحي وطالب الجهات المختصة بمحاسبة خوري بالتهامات الفسق والفجور على غرار

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا