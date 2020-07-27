تراند اليوم : اتفرج – انجي خوري ركبت التريند بعد نشر هذا الفيديو الفاضح لها

احتلت الفنانة الاستعراضية انجي خوري الترند الأول في الوطن العربي بعد خروجها في فيديو علني تتهم فيه غريمتها الاستعراضية اللبنانية قمر بمحاولة اختطافها في لبنان وارسال مرتزقة سوريين الى منزلها بعد ترحيلعا في العاصمة دمش لاغتصابها وتصويرها في أوضاع مخلة

وأكدت خوري عبر حسابها في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام بأنها لا تنسى واقعة محاولة اغتصابها القاسية من المدعو طريف حفار الذي صرحت بأنه كان على تواصل مع قمر أثناء الحادثة

وخرجت خوري في عدة مقاطع فيديو يوم أمس لماجمة قمر ووصفها بأنها ما بتخاف الله بعد ارسال قمر ملف يحوي أشياء وصور خصوصية بالفنانة خوري الى سوريا وهددتها بالقضاء والمحاسبة في المحاكم لسورية واللبنانية

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وبينت خوري بأن مشكلة قمر وشيراز لاتخصها بالمرة وأنها تعرضت لكثير من المضايقات بسبب قمر وتشهيرها واتهامها باصابتها بالايدزنتيجة العلاقات الجنسية الغير شرعية المدعاة

والجدير بالذكر ان خوري اعتادت على مشاركة الجمهور تفاصيل حياتها الشخصية بصور شبه عارية فاضحة بقصد كسب الشهرة والتعري الفاضح واظهار المفاتن عبر السوشيال ميديا وهو الأمر الذي كلفها الترحيل القسري من دولة الامارات

ويشار الى ان خوري كنت قد ظهرت يوم أمي بمقطع فيديو بمؤخرة كبيرة وصفه الجمهور بالاباحي وطالب الجهات المختصة بمحاسبة خوري بالتهامات الفسق والفجور على غرار سما المصري