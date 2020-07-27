تراند اليوم : مصطفي قمر يروج لأغنيته الجديدة مع شقيقه – شاهد

نشر النجم مصطفى قمر عبر حسابه على الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام “، مقطعا من أغنية “مسافر” مع شقيقه ياسر قمر.

وعلق مصطفى قمر على مقطع الفيديو، قائلا: “قريبا ……اسمعوا الغنوة دي جبارة، اسمها (مسافر)، مغنيها مع أخويا ياسر قمر في ألبوم (لمن يهمه الأمر ٢)، اسمعوا ياسر مغني حلو قوي، ومعايا تامر فتحي عازف الجيتار المبدع، اللي عامل هارموني للألبوم.

وأضاف: “كمان معانا ماجد يحيى عازف الباص جيتار العالمي، استنوا الألبوم ده تجربة خاصة جدا”.

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وتابع: “فرحان أن ياسر أخويا مغني معايا…كلمات الراحل صديق العمر سامح العجمي وألحان الملحن المبدع أشرف السرخوجلي عشرة السنين”.

يذكر أن مصطفى قمر يستعد لطرح ألبومه الجديد “لمن يهمه الأمر 2″، ويضم الالبوم 8 أغاني جديدة نفذها مصطفى قمر مع كل من الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحنها مصطفى قمر وأشرف السرخوجلي، والالبوم بالكامل من توزيع مصطفى قمر نفسه.